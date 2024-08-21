بصورة من الكواليس بسمة داوود تروج لشخصيتها في مسلسل "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة بسمة داوود من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن الشخصية التي سوف تقدمها في مسلسل "تيتا زوزو".





ونشرت صورتها برفقة الفنان محمد الكيلاني، من كواليس العمل في مطعم ما وأكتفت بالتعليق عليها بأسماء الشخصيات فقط: "ريم وخالد ".



الأبطال المشاركين في مسلسل تيتا زوزو



مسلسل تيتا زوزو، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

قصة مسلسل تيتا زوزو



ينتمي مسلسل تيتا زوزو إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

آخر أعمال بسمة داوود



يذكر أن آخر أعمال بسمة داوود مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية



ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، إخراج خيري سالم.