"الروح الشريرة اللي وراء الكاميرا".. عصام عمر يروج لأحدث أعماله مع طه دسوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق نجوم فيلم “سيكو سيكو” الفنان عصام عمر والفنان طه دسوقي جمهورهما لفيلمهما الجديد، حيث شاركا صورًا من كواليس تصوير الفيلم للترويج عنه.

نشر عصام عمر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورتين تجمعه بـ طه دسوقي من الكواليس وعلق قائلًا: "الروح الشريرة اللي وراء الكاميرا.. سيكو سيكو".

القائمة الكاملة لفيلم سيكو سيكو



والفيلم من بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.



تفاصيل فيلم "سيكو سيكو"

وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد الفنان عصام خلال أحداث فيلم "سيكو سيكو" شخصية رجل يعمل في شركة شحن، والعمل من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.