نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منة شلبي مش زميلة".. عماد رشاد يكشف تفاصيل علاقته مع منة شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عماد رشاد، عن كواليس أحداث فيلم «الهوى سلطان»، والذي يشارك فيه مع الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود، والذي يناقش العلاقات في المجتمع، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

وصرح عماد رشاد خلال تصريحاته لـ مع “ET بالعربي”: “منة شلبي مش زميلة، هي تعرف بنتي من وهما أطفال، طول عمري بتكعبل في منة في البيت عندنا”.

وتابع عماد: "أنا كنت شايفها زي بنتي وهي شايفاني زي أبوها، كنا بنعمل بروفة ودموعنا نزلت، المخرجة قالت فيه إيه؟ قالت لها إحنا مش بنمثل في الفيلم إحنا في واقع ده أبويا وأنا بنته".

كما كشف عماد رشاد عن تفاصيل شخصيته في الفيلم قائلًا: "زوجتي أمها توفت واتجوزت بعدها بأيام، فالبنت بعدت وأنا بعدت ومنعرفش فيه إيه، بنتي بتيجي لي وبنكتشف سر الغياب ده مان إيه ونعرف مشاعرهم ببعض إيه".

صناع فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء. ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى علي.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".