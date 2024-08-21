نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجاة.. طارق النهري يكشف عن شخص قريب لقلبه كان يزوره في سجنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان طارق النهري خلال لقائه ببرنامج «حواديت الناس»، تقديم الإعلامية يمنى بدراوى، عبر قناة الشمس، عن قصة زواجه من الفنانة علا رامي، وعن هوية الشخص القريب لقلبه الذي كان يزوره في السجن.

طارق النهري وابنته ياسمين

طارق النهري يكشف عن شخص قريب لقلبه كان يزوره في سجنه

وقال طارق النهري، إنه تزوج من الفنانة علا رامي، عقب انتهاء دراسته ولديه منها ابنة تدعى ياسمين، ومن ثم انفصل عنها عندما كانت ابنتهما ياسمين صغيرة، موضحا إن ابنته ياسمين كانت تأتي من أوروبا لتزوره أثناء فترة سجنه، ثم تعود مرة أخرى في نفس اليوم.

آخر أعمال طارق النهري الدرامية

وكان آخر أعمال طارق النهري هو مسلسل المعلم الذي عرض في رمضان الماضي 2024، دارت احداثه فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

اخر اعمال طارق النهري السينمائية

واخر اعماله السينمائية هو فيلم «المدرسة»، ويشارك حورية فرغلي البطولة نخبة من نجوم الفن منهم: طارق النهري، ساف، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبري عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم مودى ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وآخرين.

أحداث فيلم «المدرسة»

دارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي حول مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، حقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا، وذلك لتفضيل الجمهور لهذه النوعية من الأعمال لأنها تعبر بشكل أو آخر عن حياة البعض منهم حيث يستشعر البعض أن العمل روي جزءا من موقف شبيه عاشه هو أو أحد يعرفه.