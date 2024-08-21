نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى الأتربي تتقدم ببلاغ ضد طبيب أسنان.. ما القصة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت الفنانة هدى الأتربي ببلاغا ضد طبيب أسنان شهير بمنطقة نادي الصيد يتردد عليه عدد من المشاهير.

وذلك بعدما استخدم صورها الخاصة في الترويج للعيادة عن طريق لافتة بمدينة نصر دون علمها موضحة أنها علمت بهذا الأمر من خلال بعض أصدقائها مضيفة أنها انزعجت لأن ذلك غير قانوني.

وفي سياق آخر كشفت الفنانة هدى الأتربى أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، والذى يذاع عبر إذاعة 90.90، عن تفاصيل مسلسلها القادم مع الفنانة حنان مطاوع.

وقالت الأتربي: "انتهينا من تصوير أغلب مشاهد المسلسل الذى يحمل اسم هابى هالوين، ومتبقى مشاهد بسيطة نستعد لاستكمالها "وعن حنان مطاوع قالت هدى الأتربى: "هي أخت بالنسبة لى وأعتز بها جدًا، وبرأيها لذا حينما أخبرتنى أن الدور جيد، والعمل ورقه جديد ومختلف وافقت على الفور".

برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى استضاف مؤخرًا عدد من النجوم مثل أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد العوضى، غادة عبد الرازق، زينة.