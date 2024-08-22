نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| رحاب الجمل: شخصيتي في "برغم القانون" نموذج لسيدات كتير في المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل شخصيتها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصي، والتي من المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة.

وقالت رحاب الجمل في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "أقدم سيدة تعمل في بيع المكياج وتواجه العديد من المشكلات في حياتها الشخصية، مما يجعلها نموذجًا للكثير من النساء في المجتمع، وتواجه صعوبات في حياتها الزوجية وأمور أخرى تتعلق بأسرتها،

وتابعت: مسلسل "برغم القانون" يعرض بصورة عامة قضايا إجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجهها النساء".

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون الذي يقوم ببطولته إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وهو من إخراج شادي عبدالسلام وتأليف نجلاء الحديني.

مسلسل بيت الرفاعي

والجدير بالذكر آخر أعمال رحاب الجمل مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل صدفة

ومسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.