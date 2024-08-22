من العلمين.. خالد سرحان ضيف شريهان أبوالحسن في "حد النجوم" على ON

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستضيف برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، على قناة "ON"، الفنان خالد سرحان في سهرة خاصة علي هامش مهرجان العالم علمين المقام حاليًا في مدينة العلمين الجديدة.

ويتحدث خالد سرحان خلال الحوار الذي يذاع الأحد المقبل في التاسعة مساء عن بداياته ومشواره الفني وأهم المحطات في حياته وعلاقته بالفنان الكبير عادل إمام وتبنيه له فنيًا وذكرياته مع الصيف وشلة العجمي التي جمعته مع الفنانين محمد عادل إمام وعمر مصطفي متولي والراحل هيثم أحمد ذكي.

كما يكشف كواليس وأسرار عن عائلته وعلاقته بوالده الدكتور سمير سرحان ووالدته الكاتبة نهاد جاد واسرار لأول مرة عن زواجه وحياته الشخصية.