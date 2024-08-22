نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ريم مصطفى تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ريم مصطفى، تريند محرك البحث جوجل، بعدما شاركت جمهورها أمس بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود وماكياج ناعم، مما لاقت على إعجاب الكثيرين من متابعيها في الوطن العربي.

فيلم أهل الكهف

وفي سياق آخر، حققت ريم مصطفى نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في فيلم "أهل الكهف"، الذي قدمت خلاله شخصية جارية، ولكنها كانت معقدة، وحظيت على إعجاب الجمهور والنقاد، والفيلم شارك في بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، وآخرون من النجوم، وهو معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

أدوار ريم مصطفى

واستطاعت ريم مصطفى تحقيق مكانة متميزة بين ممثلات جيلها، وذلك بفضل أدائها البسيط والمتقن، وقد قدمت أدوارًا عديدة بجانب عدد من عمالقة الفن، حيث شاركت مع النجم الراحل محمود عبد العزيز في مسلسل "جبل الحلال"، والزعيم عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه"، وقدمت مع النجم أحمد السقا في مسرحية "سيدتي الجميلة"، ومسلسل "العنكبوت"، وغيرها من الأعمال التي أثبتت خلالها جدارتها.

مسلسل طير بينا يا قلبي

وحققت ريم مصطفى، نجاحًا كبيرًا في أول بطولة مطلقة لها بمسلسل "طير بينا يا قلبي"، الذي شاركها في بطولته دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيي، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، بجانب ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، عمرو يوسف، أمير المصري، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء، وهو من تأليف باسم علي الخطيب، إسلام شتا، أحمد رجب حسن، إخراج عصام نصار.