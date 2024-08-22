نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن شاكوش: مطربين دفعوا فلوس للنقابة عشان مشتغلش.. وبنات الناس لو جوزها عضم في أوفة تقول عليه عظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان حسن شاكوش عن رأيه بدخوله مجال التمثيل، وعن رأيه بعودته إلى ريم طارق، حيث شارك "حسن" جمهوره بفيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



تصريحات حسن شاكوش

وقال:" لو الفنان عمرو سعد بيشوفني أنا مصرحتش قبل كده ولا قولت إنك خدت فيلم الغربان مني، مع أن الفيلم كان بتاعي أنا مضيته وكنت بطل الفيلم وصورت فيه وعملت برومو".



وأضاف:" أنا مضيت مع الشركة وقعدت 3 شهور بتدرب مع حصان وضرب مع مدرب، وسافرنا سيوة وكان معانا الفنانة عائشة بن أحمد، ويشرفني أن عمرو سعد يعمل الفيلم لأنه فعلا مش عايز أي حد يعمله".

وتابع:" أنا لما مضيت وصورت وعملت البرومو، تفاجأت أن في ممثلين تانيين صوروا ومشيوا، وكنت المفروض هسافر روسيا علشان عايزين ثلج في التصوير، وكل شيء قسمة ونصيب".

وأشار:" أنا قُلت مش هعمل زي ناس تانية وأدخل في التمثيل والغناء مع بعض وأفشل في التمثيل، لأ أنا عايز أدخل وأنجح، واتعرض عليا حاجات كتير ومش همثل غير لما يجيلي حاجة تليق بيا، ومش عايز أعمل حاجة فاشلة تتحسب عليا".

وواصل:" أسوأ معاملة في الدنيا في مطار تونس، بنقعد في المطار 6 ساعات والمفروض منظمين الحفلات يخلصوا الإجراءات دي كلها قبل ما نوصل".



واستكمل:" كنت آخر مرة أنا والنجم تامر حسني بنحيي فرح في تونس، والناس في المطار مبيضحكوش في وشك ده بيحسسوك أنك عامل جريمة وهتاخد حتة من البلد على كتافك وهتمشي، أنا هقعد في بلدي أحسن لي".



وأكد:" عمري ما رحت بلد إلا ولقيت الناس بتضحك في وشك، الشعب التونسي أنا بعشقه وكلهم على راسي، ولكن أسوأ معاملة للفنانين في مطار تونس، أنا في مرة كنت هتصل ببلدي علشان ياخدوني بسبب المعاملة.. أنا راجل فنان ولا ليا في شرب ولا في كأس، أنا جاي أحيي حفلة وماشي".



واختتم:" في مطار تونس بيحسسوني إني مسجل خطر وهاخد حتة من البلد وهمشي، أنا مش هروح تونس تاني غير لما يحلوا مشكلة التعامل مع الفنانين في المطار".

آخر أعمال حسن شاكوش

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش، هي أغنية ست البنات بمشاركة المُطرب محمود الليثي، ضمن أحداث فيلم حمص وحلاوة المقرر عرضه قريبًا بالسينما.

