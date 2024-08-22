نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة إبراهيم تدخل عالم الغناء لأول مرة بأغنية "كريزماتك" وتطرحها قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة غادة إبراهيم لأول مرة تجربة الغناء، حيث تقدم أغنية تحمل اسم "كريزماتك" من كلمات حمدي نوار وألحان وتوزيع فادى نجيب، وميكساج محمد حسنى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب ووسائل السوشيال ميديا، وروجت غادة للأغنية على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك التي تحمل عدد من المفاجأت.

وقدمت غادة عدد من الأغاني في أعمالها المسرحية وكانت آخرها مسرحية "مجلس العقلاء" تأليف وأشعار أيمن حافظ وإخراج محمد الخولي.

مسرحية "مجلس العقلاء"

وقدمت غادة عدد من الأغاني فى أعمالها المسرحية وكانت آخرها مسرحية "مجلس العقلاء" تأليف وأشعار أيمن حافظ وإخراج محمد الخولى.

تفاصيل مسرحية مجلس العقلاء

وعرض للفنانة غادة إبراهيم مؤخرًا مسرحية "مجلس العقلاء" تدور أحداثها في قالب كوميدي غنائي استعراضي، ويشارك في البطولة غادة إبراهيم ومحمد شلش وخالد محروس وسعيد المختار ومحمود عامر ورحاب الغراوي وأيمن اسماعيل وعبير مكاوى وعبد السلام الدهشان ومحمد عابدين، تأليف وأشعار أيمن حافظ، استعراض د. أشرف فؤاد ألحان وتوزيع وليد خلف إخراج محمد الخولي، وتم عرض المسرحية على مسرح جلال الشرقاوي.