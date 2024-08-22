نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب السرقة.. منة عرفة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة منة عرفة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تعرض منزلها إلى حادث سرقة، حيث كانت في رحلة خارج مصر لقضاء إجازتها الصيفية، وفور عودتها إلى المنزل فوجئت باختفاء بعض المتعلقات الشخصية، كما أنها لم تجد أية كسور في الأبواب والنوافذ الخاصة بالمنزل، وهذا ما أثار شكوكها حول حارس المنزل وزوجته، اللذين لم يفارقا المكان طيلة فترة سفرها خارج البلاد.

لهذا السبب منة عرفة تتصدر التريند

وتقدمت منة عرفة ببلاغ رسمي للجهات الأمنية بمنطقة القاهرة الجديدة، كشفت خلاله تعرض منزلها للسرقة، مؤكدة أنه سُرق منها مبلغ مالي قيمته 40 ألف جنيه، وهاتف محمول غالي الثمن، وبعض المتعلقات الشخصية الأخرى، كما اتهمت حارس المنزل وزوجته نظرًا لكونهما المسؤولين عن حراسة المنزل طيلة فترة غيابها، وتحرك أفراد الشرطة إلى محل الواقعة، حيث أجروا بعض التحريات وأفرغوا الكاميرات الخاصة بالعقار والعقارات المجاورة، والتي أوضحت ارتكاب الحارس وزوجته تلك الواقعة، ألقت الشرطة القبض عليهم وواجهما رجال الأمن بالتهم المنسوبة إليهما لتعترف الزوجة بارتكابها للواقعة، ليتم التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة.

سرقة شقة منة عرفة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة سرقة شقة الفنانة الشابة منه عرفه، من داخل منتجع سكنى بالقاهرة الجديدة، عن تفاصيل واقعة السرقة وقائمة المسروقات التي استولى عليها المتهمين من داخل شقة الفنانة، وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهمين تمكنوا من دخول منزل الفنانة، عن طريق الاتفاق مع زوجة حارس العقار الخاص بالفيلا المملوكة للفنانة، حيث تمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المالى الذى بلغ 40 ألف جنيه، ومستحضرات تجميل "أقلام روج، مسكره، ايلاينر، كريمات تفتيح بشرة، كحل، مكياج"، وهاتف محمول، وحذاء من أحد الماركات الشهيرة.

آخر أعمال الفنانة منة عرفة

وكان آخر أعمال الفنانة منة عرفة هو فيلم أسود ملون الذي تم طرحه في جميع دور العرض السينمائي مؤخرًا وحقق إيرادات ضعيفة مما أدى إلى سحبه من دور العرض، وكانت تدور أحداث فيلم اسود ملون في إطار من الكوميديا الممزوجة بالرومانسية من خلال طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفثية وتواجهه مواقف طريفة وتتوالى الأحداث لتأخذنا إلى قصص مختلفة وصراعات عديدة، كما تشهد الأحداث تطور ملحوظ في الشخصيات.