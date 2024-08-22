نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول أمير عيد إلي جدة لإحياء حفل غنائي.. تفاصيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحيي الفنان أمير عيد اليوم حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، حيث وصل منذ قليل إلي جدة استعدادا للحفل ومن المقرر أن يشاركه النجم أحمد سعد.



نشرت الصفحة الرسمية لبنش مارك صور من لحظة وصول النجم أمير عيد واستقباله بالورود ترحيبا به





وكان قد طرح أحدث أغانيه بعنوان روكسي الفصل الأول، ورغم ذلك إلا أن الأغنية التي تم عمل حملة دعائية مشوقة لها تحصد الاف المشاهدات، أمير ظهر في الكليب بلوك من السبعينات وتعتبر هذه أولى مفاجآت ألبومه الجديد

طرح أمير عيد أمس أخر فصل من ألبوم روكسي، وتصدر التريند منذ ساعاته الأولى، وتشارك سارة مول البلاد أمير عيد في هذا الفصل.

كلمات الفصل الثالث

الدنيا هادية والخلق نايمة

والشمس بتشرق بشويش بشويش

وانا وانتي سوا وحدنا في الدنيا

وده يوم في العمر عايزنا نعيش

الشجر بيميل والورد جميل

وريحة الدنيا مليانة حرية

ما يمكن ده يومنا واحنا مش عارفين

هادية الشوارع واحنا وحدنا

الدنيا هس وانا وانت وحدينا

نقدر نرقص زي نجوم السيما

نتحب ونحس بحاجات جوانا قديمة

انا وانت وبس الدنيا لينا

الليل رومانسي وانا نفسي اقول

كلمة بحبك قد الدنيا

نتفرج سوا ونعد النجوم

وتشوف الدنيا شويه بعينيا