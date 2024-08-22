مشاركة واسعة من أطفال المحافظات الحدودية في مشروع "أهل مصر"

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أحمد جودة - القاهرة -

ضمن الجولات التثقيفية بمشروع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية في أسبوعه الثاني والثلاثين بمحافظة بورسعيد، زار 200 طفل، صباح اليوم الخميس، جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد، استمرارا للفعاليات المقدمة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

رحلة عبر المعدية: تجربة ممتعة للأطفال بين بورسعيد وبورفؤاد

وعن طريق المعدية، وفي مشهد خلاب لطيور النورس وهي تلتقط الخبز من أيدي المواطنين، انتقل الأطفال من بورسعيد إلى بورفؤاد، ليشاهدوا جمال مسجد بورفؤاد الشهير، وفنار محافظة بورسعيد ومبنى قناة السويس التاريخي، ومنه إلى جبال الملح التي أصبحت أحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة، وسط توافد المئات من الزائرين للاستمتاع بالأجواء الساحرة، واستكشاف الموارد الطبيعية المختلفة بالمحافظة.

جبال الملح: مزار سياحي يجذب الأنظار بجماله وسحره

وجبال الملح في بورسعيد، ذات مساحات شاسعة تكتسي باللون الأبيض الناصع، ويتسلق إليها الزائرون كأنهم يصعدون قمة جبل تغطيه الثلوج، وتعد نوعا من السياحة العلاجية نظرا لأن الملح يطرد الطاقة السلبية.

تاريخ جبال الملح في بورسعيد: من إنشاء إلى تطوير مستمر

استمع الأطفال لشروح حول تاريخ إنشاء جبال الملاحات بالمدينة منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث يتم استخراج الملح من منطقة يطلق عليها اسم "الملاحات"، وتقع في شرق المدينة وبها إحدى الشركات العاملة في هذا المجال. وقد تم إنشاء جبال الملح في بورفؤاد عام 1856، وتم تطويرها بعد تأميم قناة السويس عام 1954م، وتنتج سنويًا 300 ألف طن ملح عالي الجودة، ويتم تصدير حوالى 100 ألف طن ملح سنويًا لمختلف دول العالم.

إعجاب الأطفال وتفاعلهم مع الجولة

وأعرب الأطفال المشاركون في الجولة عن سعادتهم الغامرة، وأشاروا إلى أن منظر الجبال البيضاء اللامعة كان مذهلا، فيما عبر آخرون عن دهشتهم من معرفة أن هذا الملح يتم استخدامه في الحياة اليومية، كما حرصوا على التقاط الكثير من الصور التذكارية لهذه الجولة.

فعاليات الأسبوع الثقافي: ورش فنية وحرفية متنوعة للأطفال

تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي باستكمال الورش الفنية والحرفية المقامة بقصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم، وهي: المشغولات الجلدية، إعادة التدوير، فن الأركيت، حقائب بالشبك، وأخرى بالخرز، فن الخيامية، التصوير والفوتوشوب، الرسم بالموسيقى، الكتابة وإلقاء الشعر، كتابة السيناريو، الأداء المسرحي، فن الأراجوز، الموسيقى والغناء، وتحريك العرائس.

مشاركة واسعة من أطفال المحافظات الحدودية في مشروع "أهل مصر"

يستضيف الأسبوع الثقافي أطفال المحافظات الحدودية الستة: شمال وجنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر (حلايب والشلاتين وأبو رماد)، الوادي الجديد، ومطروح، بالإضافة إلى عدد من الأطفال من محافظة القاهرة (حي الأسمرات). ويشهد طوال فترة إقامته زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة منها المتحف الحربي، حديقة المسلة، ومسجد التوفيقي، بجانب زيارة مدينة بورفؤاد، وجبل الملح، وجولة ترفيهية بشاطئ القوات المسلحة.

مشروع "أهل مصر": تعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية ويقام ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.