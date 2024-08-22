فيلم "من المسافة صفر" ينافس ضمن أوسكار 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج رشيد مشهراوي، عن مشاركة فيلمه الجديد الذي يمثل يمثل القضية الفلسيطينية «من المسافة صفر» في المنافسة للحصول على جائزة «أوسكار 2025».

وقام رشيد مشهراوي بنشر منشور عبر حسابه الرسمي ب موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا: «من المسافة صفر» يمثل فلسطين في أوسكار 2025، نداء أبوحسنة، كريم ستوم، بشار البلبيسي، مهدي كريرة، أوس البنا، هناء عليوة، نضال دامو، اعتماد وشاح، علاء دامو».

وأضاف رشيد: «ريما محمود، محمد الشريف، خميس مشهراوي، إسلام الزريعي، باسل المقوسي، مصطفى النبيه، أحمد الدنف، وسام موسى، علاء إسلام أيوب، تامر نجم، رباب خميس، مصطفى كلاب، أحمد حسونة، وللمنتج رشيد مشهراوي، لتمثيل فلسطين رسميًا عن فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز أوسكار في دورتها السابعة والتسعين للعام 2025».

تفاصيل فيلم «من المسافة صفر»

يضم مشروع «من المسافة صفر» 20 فيلمًا وثائقيًا، لـ20 مخرجًا في غزة، ويروي كلًا منهم القصص التي عاشها داخل قطاع غزة، خلال الفترة السابقة، بين هدم منازلهم وقتل عائلتهم، وفقدان أحبائهم، وتزايد أعداد شهدائهم يومًا بعد يوم، واعتداء الاحتلال الصهيوني على الأطفال والنساء.