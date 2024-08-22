نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة رنا سماحة عن تفاصيل التحضيرات لـ ألبومها الغنائي الجديد، استعدادًا لطرحه قريبًا، وذلك خلال أحدى لقائتها التليفزيونية.

وتعكف رنا سماحة لـ تحضير ألبومها الثاني حسبما قالت في تصريحاتها تليفزيونية، حيث يتكون من 5 أغاني، تصورها جميعًا على طريقة الفيديو كليب من إخراج حسام مجدي في دولة الإمارات، وتستعد لطرح ثاني أغاني الألبوم، وتحمل اسم الزينة، متمنية أن تنال أعمالها إعجاب الجمهور.

آخر أعمال رنا سماحة

والجدير بالذكر آخر أعمال رنا سماحة أغنية عاملة عبيطة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية عاملة عبيطة

قاعدة وساكتة وباصة عليكوا

كاشفة وشوشكوا وسط الزيطة

شايفة وعارفة وقارية عنيكوا

فاهمة الكل وعاملة عبيطة

نفسنة بس انا فاهمة المسكنة

شياطين راسمين الدور

مسخرة مسخرة جبتونا لورا

خلوا الطابق مستور

ولا كذا ولا كذا حريفة أذى

وقلوبكوا بيت مهجور

يا تماثيل مافيهاش شعور

اوعوا تقولوا دي سهلة ضعيفة

هنوقعها صعبة عليكوا

انتوا تمامكم ضربة خفيفة

قلبة قلبي دي هتعريكوا

نفسنة بس انا فاهمة المسكنة

شياطين راسمين الدور

مسخرة مسخرة جبتونا لورا

خلوا الطابق مستور

ولا كذا ولا كذا حريفة أذى

وقلوبكوا بيت مهجور

يا تماثيل مافيهاش شعور