نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها في بيت السعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت قناة MBC على حسابها الرسمي على إنستجرام لحلقة منة شلبي من برنامج بيت السعد مع الشقيقين أحمد وعمرو سعد، تكشف عن بعض مواصفات فتى أحلامها.

منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها في بيت السعد

وظهرت منة شلبي مازحة مع الشقيقين قائلة: انتو هتدمروا مستقبلي، وأثار البرومو ردود فعل واسعة بين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حماسهم لمتابعة الحلقة ومعرفة المزيد عن آرائها وتفاصيل حياتها.

أحدث أعمال منة شلبي

ومن ناحية أخرى، بدأت منة شلبي تصوير فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، الجزء الثاني المستقل من فيلم هيبتا، حكاية المحاضرة الأخيرة، وهو من بطولة منة شلبي والفنان كريم فهمي، وإخراج هادي الباجوري، ومن المقرر عرضه في دور السينما قريبًا.

وأيضا تشارك في بطولة فيلم "الهوى سلطان" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، والعمل من إخراج هبة يسري، وايضا تعاقدت على بطولة مسلسل جديد تحت عنوان "لحم ودم"، وهو من إخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

كما تواصل حاليًا التحضير لفيلم «كونداليني»، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ ميرنا الهلباوي، ويشاركها البطولة ظافر العابدين، وسيبدآن تصوير أول مشاهد فيلمهما في الهند خلال شهر أغسطس المقبل، وتنتظر فيلم «فرقة الموت»، التي تشارك أحمد عز بطولته، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، وتظهر خلاله بشخصية «سميرة» التي تشارك في مقاومة الاحتلال الانجليزي خلال الفترة الزمنية التي يدور بها العمل.

آخر أعمال الفنانة منة شلبي

وكان آخر أعمال الفنانة منة شلبي هو مسلسل "تغيير جو"، تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتمحور قصته حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم " إياد نصار " شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع " منة شلبي ".

أبطال مسلسل تغيير جو

وشارك في مسلسل تغيير جو عدد كبير من النجوم أبرزهم: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي، ويتكون العمل من 15 حلقة