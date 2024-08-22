الحلقة القادمة.. منة شلبي في ضيافة "بيت السعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت قناة MBC عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” للحلقة المقبلة من برنامج "بيت السعد" مع الشقيقين أحمد وعمرو سعد، والتي كشفت من خلالها عن استضافتهم للنجمة منة شلبي عن بعض مواصفات فتى أحلامها.

وظهرت منة شلبي مازحة مع الشقيقين قائلة: “أنتوا هتدمروا مستقبلي، مما أثار فضول المشاهدين حول مضمون الحلقة المقبلة التي تُعرض يوم السبت المقبل، وتكشف منة خلال الحلقة عن العديد من المفاجآت والإجابات الصريحة حول حياتها الشخصية والمهنية.

وسمي برنامج “بيت السعد” بهذا الاسم وفقًا لما يتناسب مع فكرته حيث يظهر عمرو سعد وأحمد سعد وكأنهما في منزلهما ويستضيفا عدد من النجوم، ومن أبرز الضيوف الذين من المقرر استضافتهم في البرنامج: الفنانة مي عمر، الفنانة منة شلبي، المطربة إليسا، الفنان محمد هنيدي، النجم أحمد السقا، الشاب خالد، أحمد فهمي.