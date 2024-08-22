حلمي عبد الباقى يدعم محمد فؤاد بعد واقعة طبيب عين شمس

القاهرة - محمد ابراهيم -

علق الفنان حلمي عبد الباقي على الواقعة الأخيرة التي تعرض لها الفنان محمد فؤاد مع طبيب داخل مستشفي عين شمس التخصصي خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب معلقا:' قبل أي شئ وقبل أي كلام أنا كمواطن مصري أكن كل التقدير والاحترام لأي انسان قد كرمه الله وجعله في خدمة ومساعدة البشر واولهم الاطباء وكل مسؤل في هذا المجال الإنساني وهنا أتوقف لحظة وأطرح سؤال ما الذي يجعل محمد فؤاد وهو معروف عنه أنه انسان محترم ومهذب أن يثور هذه الثورة

أضاف:' هل عقله قد ذهب علشان يعمل كده أكيد لأ يبقي فيه عامل خارجي كبير جعله يخرج عن شعوره وهو خوفه علي أخوه وعدم مبالاه الطبيب بالحالة والتحدث معه بشكل مستفز وأي حد في مكانه اكيد مش هيقدر يتحمل هذا الاستفزاز.

تابع:' وقد راينا جميعا الفيديو اللي فيه لحظه دخول محمد فؤاد وعدم إهتمام الدكتور به، حتي لم ينظر اليه هل لكونه فنان والطبيب عاوز يترسم عليه، ولكن المفروض أن مفيش مجال لكده وكلنا برده شفنا الدكتور وهو بيخطف التليفون من إيد محمد بشكل هستيري وبعد كل هذه الاستفزازات، وشعور محمد ان أخوه ممكن في أي لحظة تأخير ممكن لا قدر الله ينتهي عمره المفروض محمد فؤاد يكون عنده ثبات انفعالي علي اساس إنه مش بني ادم عادي ده كلام بالذمه ده كلام فيه لحظات بتمر علي الانسان بينسي أنه فنان ولا غيره وهي لحظه خوفه علي حبايبه مفيش ساعتها مسميات.

ختم قائلا:' هو في الآخر انسان وعلي فكرة أنا مش بتكلم علشان محمد فؤاد صديق عزيز ولكن والله والله بقول كلمه حق وأي حد في مكانه حتي ولو لا يمث لي بصله هقول نفس الكلام، أنا بدعم محمد فؤاد وان شاء الله الموضوع يمر علي خير لأننا كلنا كمصريين، أكيد نحترم اطبائنا ونحترم كل صغير وكبير في تلك المهنة الانسانية واسف علي الاطالة.