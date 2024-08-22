نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلة أدب.. مروة صبري: طبيب عين شمس التخصصي أخطأ في حق محمد فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علقت الإعلامية مروة صبري، على المشاجرة التي نشبت بين الفنان محمد فؤاد وأحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، خلال محاولته إسعاف شقيقه الذي عانى من جلطة فجر الأربعاء، وتدهور شديد في حالته الصحية.

مروة صبرى

وكتبت الإعلامية مروة صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اللى حصل مع المطرب محمد فؤاد في مستشفى عين شمس التخصصي، اسمه قلة أدب وقلة ضمير وقلة تقدير للحالة اللى هو فيها.

ولفتت صبري إلى الحالة النفسية الصعبة التي عانى منها الفنان محمد فؤاد، قائلة: الراجل داخل بأخوه عنده جلطة وخايف ومرعوب عليه وعايز يلحقه بسرعة، الدكتور يقوله استنى وميردش عليه ويقول للي حواليه، طلع الشخص ده بره، يقصد على محمد فؤاد.

واستعجبت: الراجل داخل مستشفى في حالة هيستيريا بسبب خوفه ورعبه على أخوه، ومهما حصل منه المفروض أن الدكتور يتحمل حالته لأنه ببساطه مذعور على حالة أخوه اللى ممكن يروح منه ف لحظة.

وانتقدت صبري ما تعرض له الفنان محمد فؤاد من هجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: أكيد هو مش مجنون أنه يتعدى على الطبيب فجأة من غير ما يغلط فيه.

واقعة محمد فؤاد مع طبيب عين شمس التخصصي

وكانت بداية الواقعة عندما حرر طبيب بمستشفى عين شمس التخصصي محضرًا بقسم الشرطة، اتهم فيه المطرب الشهير محمد فؤاد، بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل المستشفى.