نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أحدث إطلالة لها.. سميرة سعيد مطلوبة على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة سميرة سعيد ترند محرك البحث جوجل وذلك بعد ظهورها بأحدث إطلالة صيفية من أمام البحر مما لفتت انتباه متابعيها.

وظهرت سميرة سعيد من أمام البحر بإطلالة صيفية مرتدية فستان من اللون الأصفر واعتمدت على مكياج بسيط وشعر منسدلا.

آخر أعمال سميرة سعيد أغنية "زن" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وموسيقى تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

حرصت سميرة سعيد على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث روجت لأغنيتها الجديدة "زن" معلقة على البرمو التشويقي "زن قريبا".

و يذكر أن سميرة سعيد طرحت هذا العام ٣ أغاني قبل "زن" وهما: "فن التغافل"، و"كان"، و"كداب" والأخيرة لاقت تفاعلًا ونجاحًا كبيرًا من الجمهور.

كلمات الأغنية

زن

صوت نازل زن

قالها وسابها ترن

باين قلبي اتجن

بايني حبيت

فن

دي صنعة وفن

إنه يجيبني وأحن

قلبي كده اتطمن

يا زين ما نقيت