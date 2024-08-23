زوجه إيهاب فهمي تكشف سبب عدم حضوره عزاء والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت يسرا وجيه زوجه ايهاب فهمي الشكر لمن قدم لها واجب العزاء اليوم في وفاة والدها كما وجهت الشكر لزوجها ايهاب فهمي رغم عدم حضوره من خلال حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك "

كتبت معلقة:' شكرا لكل شخص شرفنى النهارده شكرا لكل شخص كلمنى أو بعتلى شكرا لكل حد دعا لبابا حتى لو ميعرفنيش ربنا يجعله فى ميزان حسانتكم ربنا يرحمك يا بابا سيرتك الحلوه شكرا يارب انك رايحته من الدنيا وهمومها واحنا إلى لسه فى الهموم والحزن فى الجنه يا حبيبى



أضافت:' بعد ربنا وبابا ربنا يرحمه ربنا يخليك ليا مسبتنيش لحظه من يوم تعب بابا فى كل حاجه هو إلى غسل بابا ونزله فى قبره وبسبب ظروف قهريه النهارده مكنش ينفع يسيب التصوير ويمشى وعارفه انك مضايق مسبتنيش لحظه فى التليفون شكرا حبيبى ابويا بعد ابويا ضهرى وسندى لحد مموت ربنا يخليك ليا ".

تصدر الفنان إيهاب فهمي، تريند جوجل، بعدما أعرب عن حزنه بسبب وفاة والد زوجته، حيث شارك جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" ببالغ الحزن والأسى،