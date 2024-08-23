فاروق فلوكس يتصدر ترند جوجل لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان فاروق فلوكس ترند جوجل وذلك بعد تصريحاته في برنامج “ تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل من خلال مداخلة هاتفية تحدث فيها عن الفن ودوره في فيلم الراقصة والسياسي

تحدث الفنان فاروق فلوكس، عن خلافه مع محمد رمضان، بسبب تصريحاته موضحا أن "رمضان"، لا يستطيع أن يقدم دوره في الراقصة والسياسي بسبب ضعف موهبته.

وتابع الفنان فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "فيلم الراقصة والسياسي اللي أنا عملته كان من 30 سنة، محمد رمضان يشوف كان عنده كام سنة في التوقيت ده؟.. مش زعلان منه دي وجهة نظر بس متأخرة".





وأشار "فلوكس"، إلى أنه ضد إعتزال الفنانين بسبب عدم عرض عليهم أي أعمال فنية، فكل ما قدموه كأن لم يكن، مؤكدا أنه يبلغ من العمر 89 سنة ويقوم حاليًا بتأليف نوع من أنواع الدراما الجديدة وأعتزل الفن حاليًا.