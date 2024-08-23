نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي فاروق تحتفل بعيد ميلاد محمد العمروسي بهذه الطريقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة مي فاروق على الاحتفال بعيد ميلاد خطيبها الفنان محمد العمروسي بمناسبة عيد ميلاده، حيث حرصت "مي" على مشاركة جمهورها بصورة رومانسية عبر الستوري الخاص بها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" كل سنة وانت حبيب وصديق واب كل سنة وانت ناجح ومحقق كل اللي تتمناه وزيادة يا حبيبي انت بحبك، شكرا أغلى اخوات وأصحاب ساعدتوني على المفاجأة ونورتو الفرحة بوجودكم".



فيما شارك الفنان محمد العمروسي الستوري الخاص بالفنانة مي فاروق، وأرفق بتعليق قال فيه:" حبيبتي وبنتي وأغلى هدية من ربنا ليا كل أيامي معاكي عيد يارب العمر كله مع بعض بحبك شكرا أخواتي الغالين ".

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر آخر أعمال مي فاروق أغنية كل الحبيبة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والأغنية من كلمات تامر حسين،

ألحان عزيز الشافعي، توزيع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وجاءت كلمات أغنية كل الحبيبة على النحو التالي: عارف كل الحبيبة، وكلامهم على أغانيهم، وعدد ناس فرحانة بيهم، أنا عاشقة أكتر بشوية، مرة أو اتنين لاء 100، مين فيهم شاف الطيبة، أتحدى أحن ما فيهم، لو شافول طيبتك بعنيهم

