نجوى إبراهيم تثير الجدل بشأن المحجبات



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الإعلامية نجوى إبراهيم، على توجيه رسالة للسيدات بشأن كيفية حفاظهن على مظهرهن وخاصة السيدات المحجبات.



وقالت نجوى إبراهيم في تصريحات إذاعية: "كبرياء الست في مظهرها، مش لازم تبقوا كرماء في المظهر وإظهار المفاتن، نقفل شوية نفسنا لأن الستات لازم لها فرامل في مظهرها، لازم تعملي اختبار قبل ما تخرجي وتشوفي الزوايا، خليكي بخيلة ومتمشيش في الشارع محجبة ولابسة بنطلون محزق وبلوزة قصيرة وانتي 150 سم و100 كيلو".

وأضافت:" في واحدة محجبة زعلت مني لما قولتلها إنتي محجبة ولابسة بنطلون أبيض بس شفاف، وقالت إني مبحبش المحجبات، أبدًا والله يا رب نتحجب الصبح".



أبرز المعلومات عن نجوى إبراهيم



قدمت نجوى إبراهيم خلال مشوارها عددا من أهم البرامج الإنسانية والاجتماعية وبرامج المسابقات فى تاريخ التليفزيون، والتقت أهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، وكانت الشوارع تخلو من المارة حين يذاع أحد برامجها الشهيرة ومنها برامج: "اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثوانى واكسب دقايق"، فضلا عن أشهر برامج الأطفال التى تربى عليها الأجيال ومنها برنامجها الشهير "صباح الخير" ويوميات ماما نجوى وبقلظ، ومسلسلات الأطفال ومنها مسلسل أجمل الزهور.

وأجرت الإعلامية الكبيرة بحرفية خلال هذا المشوار الثرى حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات.

وتقدم الإعلامية نجوى إبراهيم برنامج بيت العز الذى يذاع يوم الخميس من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا على إذاعة وتليفزيون نجوم إف إم، وهو برنامج اجتماعى يقوم على تقديم استشارات اجتماعية، وأدارت خلال حلقة الخميس الموافق 9 أغسطس حوارا عن مشاكل الشباب، حيث يعتمد البرنامج على الصراحة والعقلانية والأسلوب الهادئ الذى عرفت به الإعلامية الكبيرة نجوى ابراهيم فى تناول كافة القضايا.