نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أحتفال البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بأوبريت "أيـام الـعـز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي، حفلًا مميزًا مساء أمس الخميس على مسرح البالون.

و حضر الحفل نجوم الصحافة والإعلام في أجواء مفعمة بالمحبة، بإشراف سارة شكري، منسق عام العروض إيهاب فاروق، ومدير العلاقات العامة والإعلام ضياء داوود.

تفاصيل أوبريت "أيـام الـعـز"



الأوبريت الغنائي الاستعراضي "أيـام الـعـز" من تأليف الأستاذ بديع خيري وإخراج د. عبد الله سعد.

و يتميز العرض بإنتاج فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان ماهر عبيد، ويضم مجموعة من الفنانين المميزين مثل: ندى ماهر، عزت غانم، محمد صلاح آدم، أحمد صادق، سيد شرويدى، رضا الجمال، محمد شربينى، عبير عبد الوهاب، ريم على، ريهام مصطفى، ماهر عبيد، محمد زينهم، وحسام العمدة.

فريق العمل الفني



الألحان من تأليف داوود حسني، ومهندس الديكور م. محمد الغرباوي. توزيع الموسيقى من تنفيذ منير الوسيمي، والإضاءة من تصميم م. رضا إبراهيم. تصميم الاستعراضات قدمه حسن شحاتة، والملابس بتوقيع مروة عودة.

تعرف على مساعده الإخراج والمشرفين؟



تولى المساعدة في الإخراج كل من سلمى محمد، تامر عثمان، نانو مرسي، نهي أشرف، أحمد طارق، خالد عيسى، محمود جمال، وهيثم الشيخ.

كما أشرف على الهيئة الإخراجية إبراهيم غنام، بينما تولى المخرج المنفذ أحمد شوقي التصوير هشام أحمد وحسن عمار.