نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقبال جماهيرى على إستعراضات فرقة "رضــــا" بالليلة الـ٤ لـ "صيف الإنتاج الثقافى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، شهدت الليلة الرابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالا جماهيريا أمس الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا " .

حيث أحيت فرقة رضا للفنون الشعبية، إحدى أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، الليلة الرابعة للبرنامج وقدمت مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، منها "الأقصر بلدنا، الاسكندرانى، الحجالة، العتبة جزاز، التنورة، موشح غريب الدار"، واختتمت الفرقة عرضها باستعراض النوبة، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة.

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى ٣١ أغسطس الجارى بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، ومن المقرر أن تحيى فرقة "رضا" أيضا حفل يوم ٢٦ أغسطس، كما تحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حفل ٢٣ و٢٩ أغسطس.

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى من خلال فرقته الموسيقية، حيث تحيى الفرقة حفل يوم ٢٤ أغسطس وتقدم مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

ويحيى الفنان "ماهر محمود" حفل الليلة السابعة للبرنامج يوم ٢٥ أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم ٢٧ أغسطس، كما يحيى الفنان "على الألفى" حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم ٢٨ أغسطس، وتحيى الفنانة " فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم ٣٠ أغسطس.

وتختتم فعاليات الليلة ال١٣ لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوم ٣١ أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.