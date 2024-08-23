بهذه الطريقة.. تامر حسني يدعم شاب يعاني من السرطان

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم تامر حسني بتقديم الدعم لشاب يعاني من مرض السرطان، وذلك من خلال مشاركة قصته ومعاناته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، .

وأرفق تامر حسني بالمنشور تعليقًا قال فيه: “كل الدعم والدعاء والحب لأجمل وأقوى داوود للبطل الحقيقي داوود السوبر هيرو داوود بحبك يا داوود وكلنا جنبك يا حبيبي إنت بقيت رمز كبير للأمل والقوه وناس كتير هتكون إنت مصدر قوه ليهم.

وتابع “ حسني” خليك قوي على طول وقدها طول العمر ولازم لما تقوم بالسلامه تحقق أحلامك عشان المريض الحقيقي هو اللي معندوش طموح وانت لازم بطموحك تكسر الدنيا كل الفخر والتقدير للبطل داوود ووالدته العظيمه قدها وقدووووود يا أبطال”.

تعليقات الجمهور على منشور تامر حسني

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، متمنين الشفاء العاجل.



ومنهم من أشاد بالفنان تامر حسني وحرصه على توصيل رسالة الشاب وأنه جعل جمهوره يدعي له ورفع من معنوياته، ومن جانبه علقت والدة الشاب الذي يعاني من السرطان وقالت: “ربنا يفرح قلبك يا فنان زي ما فرحت ابني وفرحتني”.

آخر أعمال تامر حسني

بالذكر آخر أعمال تامر حسني أغنية يا نهار أبيض، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

