الجمهور يشيد بمسرحية كازينو لـ كريم الحسيني

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار عرض مسرحية "كازينو " لـ كريم الحسيني التي تم عرضها للمرة الأولى، إعجاب الجمهور الحاضر بشكل كبير. وقد حصد الممثل كريم الحسيني وأعضاء فريق العمل تصفيقًا حارًا ومطولًا من الحضور الذين أثنوا على الأداء المتميز والإخراج المبهر للعرض.

جاء هذا النجاح بعد جهود كبيرة بذلها فريق العمل خلال الفترة الماضية لإعداد هذا العمل المسرحي الذي يتناول قصة إنسانية مؤثرة.



وقد أشاد النقاد بالأداء المتألق لكريم الحسيني الذي جسد الشخصية بمهارة عالية، بالإضافة إلى الإخراج المتقن

الذي أبرز جوانب العمل بشكل مبهر.

يُذكر أن العرض سيستمر على خشبة مسرح خلال الأسابيع المقبلة،وسوف يعرض يوميا ماعدا الثلاثاء بناءً على الإقبال الكبير من الجمهور.



أبطال مسرحية كازينو

يضم العرض نخبة من الفنانين، منهم كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، ومحمد دياب، والعرض من إخراج عمرو حسان.

يشهد العرض أيضًا مشاركة مجموعة من الفنانين في مجالات مختلفة، منهم حسن شحاتة في الاستعراضات، ومحمد عبد الحميد في الديكور، ومها عبد الرحمن في الأزياء، وعز حلمي في الإضاءة، وأمل حسام في المكياج، كما يتولى خالد مهيب مهمة التصوير الفوتوغرافي وتصميم الدعاية والمادة الفيلمية.



أحداث مسرحية كازينو

تدور أحداث العرض داخل كازينو، حيث تتجمع مجموعة من الأصدقاء في جو من الترفيه، ومع تتالي الأحداث تتكشف خيوط المؤامرات والأسرار التي تربط الأصدقاء، ما يخلق أجواء مشحونة بالتشويق والإثارة