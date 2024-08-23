نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة عبد العزيز: سميحة أيوب سبب وجودي.. ويجب أهتمام المؤلفين المسرحيين بالكتابة عن تاريخ مصر (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن الفنانة القديرة سميحة أيوب قائلة “ سميحة أيوب هي السبب في وجودي داخل الوسط الفني، هي التي دعمتني وحمتني من الأشخاص الذين لم يرغبوا في قبولي”.

الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

و وجهت إليها رسالة " تقول لها: "أنتي على رأسي من فوق، أنتي تاج رأسي، أنتي الفن كله، أنتِ المسرح المصري، وأنتي رمز كبير نقتدي به."

وكشفت عن علاقتهما سويًا “ كل يوم أبدأه بالاطمئنان عليها وأكون بجانبها في كل موقف وتعلمت منها الجدية والإخلاص للفن وحب المسرح” و أقول لها: "أشكرك، أحبك، وأقدرك وأحترمك. أنت بالفعل سيدة المسرح."

وعلقت “ المسرح يحتاج إلى الجدية، وكل مؤلف يقدم عملًا مسرحيًا يجب أن يراعي جمهور مصر لأن مصر عظيمة. من المهم أن يستفيد الجمهور ويعرف قيمة مصر وقيمة المصريين”.

أما من يريد تقديم سيرتي الذاتية، فأقول له: الباب مفتوح، قدم ما ترغب فيه.