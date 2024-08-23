نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما السبب وراء تصدر إيهاب فهمي للتريند؟..«تفاصيل» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان إيهاب فهمي ،تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما غاب عن عزاء والد زوجته والسبب وراء ذلك إنشغاله تصوير مسلسله الجديد "برغم القانون".

تفاصيل وفاة والد زوجة إيهاب فهمي

أعلن "فهمي" وفاة والد زوجته، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" ببالغ الحزن والأسى، أودع اليوم والد زوجتي الحبيبة يسرا الحاج وجيه عثمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، سوف تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

آخر أعمال إيهاب فهمي

ومن ناحية اخري، كان آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل «وبينا ميعاد 2»، والذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا ساحقًا، شارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد»: صبري فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وعايدة فهمي، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، محمد مهران، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، أحمد فريد، وعدد آخر من نجوم الفن.

و أيضا شارك في مسلسل «الأصلي»، الذي تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر.