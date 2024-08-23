نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي.. وليلة مختلفة في العاصمة الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الرياض، مساء الأمس الخميس، حفلًا غنائيا أحياه الفنان محمد حماقي في محمد عبده أرينا، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وحفلات جولة المملكة، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA وبتنظيم شركة بنش مارك.

و منذ اللحظات الأولى للحفل استطاع "حماقي" جذب انتباه الجمهور بحضوره وأدائه المميز، حيث قدم مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت إعجاب وتفاعل الجمهور، حيث غنى الحضور مع حماقي وشاركوه الأجواء الرائعة التي سادت في الأرجاء واختار مجموعة من الاغاني من البومه الاخير والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

و في ختام الحفل وفي المؤتمر الصحفي أعرب حماقي عن شكره الكبير للجمهور الحاضر الذي كان حافزًا له في تقديم ليلة غنائية مختلفة، بالاضافة إلى الاجواء والفعاليات المتنوعة التي تشهدها الرياض.

يذكر أن هذه الحفلات تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الترفيهية التي تشهدها الرياض بالتزامن مع الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

حماقي يحتل تريند يوتيوب بأغنية "تخسرني"

طرح الفنان محمد حماقي مؤخرًا أحدث أغنيات ألبومه الجديد وقد حملت اسم "تخسرني" وسرعان ما تصدرت الأغنية التريند وذلك بعد طرحها بساعات قليلة وتنتمي الأغنية إلي نوعية الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور ويفضلها دائمًا.

وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و500 ألف مشاهدة.

وأغنية "تخسرني" هي من كلمات مصطفي ناصر وألحان تيام علي وتوزيع توما

كلمات أغنية "تخسرني" لـ حماقي



شوف نفس الظروف خلوني ماسك فيك لكن خلوك تسيب

مين! حبيتني مين! أنا ما افتكرش إنك في يوم كان لك حبيب

معقولة اترميت منك وأديني

في الطريق مشيت بدموع في عيني

ده انت لو ناديت كنت تلاقيني

ليه تخسرني

معقول جه الأوان اللي انت عادي

لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي

وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي

وتكسرني

فاق وقت الفراق قلبي ولقاك فجأة في عينيه زي الغريب

ياه شفتك حياة! ازاي قدرت تخلي ظني فيك يخيب

معقولة اترميت منك وأديني

في الطريق مشيت بدموع في عيني

ده انت لو ناديت كنت تلاقيني

ليه تخسرني

معقول جه الأوان اللي انت عادي

لو شفتني في مكان هتشوفني ماضي

وتسيب أيام زمان بتضيع قصادي

وتكسرني