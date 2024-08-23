نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة... ملحم زين يحيى حفلًا غنائيًا فى لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان اللبناني ملحم زين، لإحياء حفلًا غنائيًا في لبنان اليوم الجمعة، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

آخر أعمال ملحم زين



والجدير بالذكر آخر أعمال ملحم زين أغنية "أمى وضحكتك"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

وجاءت كلمات الاغنيه على النحو التالي /امي وضحكتك كلمات

تعال اشجمر احشايا وقول مشتاق لا تحسسني يمك مالي قيمة

لا تخليني اداري وجرحي مفتوح مثل فطر الحياة قديم

قلي مشتاق وعليا اسامح قلي حبك وابتسم واخجل

خلينا نرجع احلي من الأول



وانا حاسبلكم سوا امي وضحتك والهوي وانت الوحيد اللي مستعد يوم اموت بخاطره

احبك حتي مني تكون زعلان مين يحبني غيرك ما اريده

انت اول حبيب واول انسان

مين يبتعد ياخد روحي بايده

كل شي بيا يروح لك فداك