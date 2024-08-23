بهذا الموعد.. إطلاق عرض مسلسل "برغم القانون" لـ إيمان العاصي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة إيمان العاصى طرح أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "برغم القانون" خلال الشهر المقبل، حيث انتهى صناع العمل من تصوير البوسترات الدعائية بالتزامن مع عمليات التصوير التى تسير على قدم وساق لتجهيز أكبر عدد من الحلقات مع بدء العرض.

أماكن تصوير برغم القانون



وصور أبطال مسلسل برغم القانون عددا من المشاهد فى أماكن متفرقة ما بين جاردن سيتى ومصر الجديدة، وبعدها سافرت أسرة العمل إلى بورسعيد لتصوير أسبوعين فى الأحداث التى تدور معظمها فى مدينة بورسعيد حسب القصة التى يتناولها المسلسل، وبعد العودة من بورسعيد تم استئناف التصوير فى مصر الجديدة مرة أخرى.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

آخر أعمال إيمان العاصي

والجدير بالذكر آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل جعفر العمدة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.