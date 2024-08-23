بإطلالة عفوية.. شريها تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة شريهان جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “شريهان” بإطلالة عفوية بسيطة، حيث ارتدت توب باللون الأزرق، ونظارة شمس باللون اللأزرق واعتمدت على تسريحة بسيطة، مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال شريهان

يذكر أن آخر أعمال شريهان هي مسرحية كوكة شانيل التي عرضت في موسم عيد على منصة شاهد في 20 يوليو 2021، كوكو شانيل من إخراج هادي الباجوري، وبطولة شريهان، هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي وتامر حبيب.

تم توصير وتسجيل المسرحية في 2019 وهو أول عمل لشريهان بعد غياب 30 عام عن المسرح وتجسّد شريهان في هذه المسرحية شخصية كوكو شانيل وقدمت خلال المسرحية 9 استعراضات غنائية.

وتتناول أحداث المسرحية قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة ( كوكو شانيل)، حيث تستعرض بدايتها المتواضعة منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء.

نبذة عن النجمة شريهان

ولدت شريهان لعائلة مرموقة حيث والدها هو المحامي "أحمد عبد الفتاح الشلقاني" أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي "عواطف محمود هاشم" سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة، ولديها من الإخوة كل من الراحل عازف الغيتار المصري عمر خورشيد وجيهان أرملة المعلق الرياضي فايز الزمر والسيدة هويدا زوجة المخرج كريم ضياء الدين.

و كانت شريهان تهوى الرقص والغناء منذ صغرها فدرست رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية.

تزوجت النجمة شريهان في أول حياتها من رجل الاعمال السعودي علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء خواجه" ولها ابنتيها لؤلؤة وتاليا