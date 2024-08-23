"يسلم فمك".. شيرين عبد الوهاب تستجيب لنصيحة أحدى معجيبتها

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت أحدى محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتوجيه رسالة ونصيحة لها ووجهتها باستمرارها في طرح الأغاني والعودة لـ جمهورها من جديد، وذلك بعد الأزمات التي مرت بها خلال الفترة الماضية.

وإعادة شيرين عبد الوهاب، بنشر مقطع فيديو عبر منصة X، والتي قالت خلاله: “شيرين عبد الوهاب، عارفة لما حد يحبك أوي ويدعيلك ويقولك ربنا يوقفلك ولاد الحلال؟، هما حواليكي دلوقتي وأنتي في إيد أمينة، خلاص كفاية أنتخة وخليكي قطر معدي، أنا بسجل الفيديو ده في ظروف ما يعلم بيها إلا ربنا، ولكن حق الإنسان على أخوه الإنسان أنه يشجعه، وأنتي الناس كلها بتشجعك”.



وردت شيرين عبد الوهاب، على رسالة متابعتها، وكتبت عبر حسابها بموقع X: “شكرًا ليكي، إنتي بتتكلمي صح جدًا، يسلم فمك”.

الحروب تستمر بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

مازالت الحرب بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا مستمرة، حيث طرحت مساء أمس أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم «مازال عالبال» عبر منصاتها الموسيقية، وقناتها عبر اليوتيوب، وبعدها بدقائق تفاجأ جمهور شيرين بأن الأغنية واجهت نفس مصير الـ3 أغانِ السابقة التي طرحتها في الآنة الأخيرة، وتم حذفها نظرًا لحقوق الملكية التابعة لشركة روتانا، لتصبح الأغنية الرابعة التي تحذف لـ«شيرين» بعد عودتها لجمهورها، على خلفية أزمة التعاقد بينهما.

أغنية “مازال عالبال” من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع موسيقي وميكس وماستر توما.