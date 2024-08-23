أحمد رزق يدعي للمنتجين الأربعة: "اللهم ارحم الأنفس الطيبة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد رزق على الدعاء للمنتيجن الأربعة، في يوم الجمعة، وذلك من خلال نشر صور لهم، عبر خاصية “ستوري” عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “رزق” على الصورة قائلا:"اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك وأغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم".

آخر أعمال أحمد رزق



يذكر أن آخر أعمال أحمد رزق كان مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي والذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وكان من بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، صراعًا شرسًا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعي أحمد فؤاد سليم، ويفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم، كما يفقد والدته التي تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

تفاصيل أزمة نجل الفنان أحمد رزق

أحالت جهات التحقيق، قضية اتهام نجل الفنان أحمد رزق إلى نيابة الطفل، بعد وفاة عامل دليفري متأثرا بإصابته في حادث تصادم بدارجته النارية، إثر اصطدامه بدارجة نجل الفنان بطريق الشيخ زايد

وقررت جهات التحقيق بالجيزة، استدعاء نجل الفنان أحمد رزق المتهم بدهس عامل الدليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ زايد، وذلك عقب وفاة العامل متأثرا بإصابته مساء أمس.



وكانت جهات التحقيق بالجيزة، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه، من تهمة تسببه في إصابة عامل ديليفري بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، في حادث سير عكس الاتجاه بدراجته النارية.

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني من باشتباه بنزيف بالمخ وكان فاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه، ولم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفي أمس الجمعة 19 يوليو الجاري.