بسبب حسن شاكوش.. نقابة المهن الموسيقية التونسية تخاطب نظيراتها في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت نقابة المهن الموسيقية التونسية برئاسة ماهر الهمامي بيانًا رسميًا لنقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة نقيبها مصطفى كامل، بعد أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وتصريحاته الأخيرة وإساءته لتونس.

وجاء من النقابة التونسية كالتالي: «مصطفى كامل نقيب نقابة المهن الموسيقية بمصر تحية عطرة.. أثار التصريح الذي أدلى به العضو المنخرط بالنقابة المصرية حسن شاكوش والذي كان فيه مس من سيادة بلدنا تونس ومن مؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار تونس قرطاج الدولي والذي اتهمهم بحادثة صارت معه منذ مدة قصيرة بالتقصير ولا مبالاتهم بشخصيته الفنية عند دخول البلاد.

وأكمل: «أود إعلامكم أن حسن شاكوش جاء إلى تونس للعمل في حفل خاص والمتعهد الذي كان وسيطا لهذا الحفل لم يستكمل كل المسائل الإدارية التي تخول له الحصول على ترخيص العمل بالجمهورية التونسية، ورغم هذا التجاوز الخطير للقانون من الفنان والمتعهد تم السماح لهما بالدخول إلى تونس رغم عدم الاستظهار بالتصاريح القانونية للعمل».

وتابع: «نحن متأكدون أن حادثة كهذه لم ولن تمس من علاقات بلدين شقيقين شعبيًا وسياسيًا وخاصة فنيا وحسن شاكوش لا يمثل الشعب المصري الحبيب بل يمثل شخصه فقط، لهذا تطلب النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة الاعتذار الفوري ودون قيد أو شرط من حسن شاكوش باعتباره عضوا منخرطا بنقابة المهن الموسيقية المصرية وأنتم تعلمون كم كانت ولا تزال تونس فاتحة ذراعيها بحب كبير لكل الفنانين العرب والمصريين خاصة».

يذكر أن حسن شاكوش خلال زيارته الأخيرة لتونس لإقامة حفل خاص كشف عدم رضاه من طريقة معاملة الفنانين في مطار دولة تونس، مؤكدًا أنه لن يذهب لإحياء الحفلات بتونس إلا بعد حل هذه الأزمة والإسراع في إنهاء إجراءات الفنانين بالمطار.