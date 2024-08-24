ميار الببلاوي تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها عن مرض نجلها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية ميار الببلاوي ترند جوجل وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة عن مرض نجلها النادر موضحة أنها ستأخذ قرار بسفره للخارج إذا لم يحدث تحسن

وكتبت ميار الببلاوي عبر فيسبوك:" يارب اشفيك يا ضنايا وعدى العمليه على خير وهون ألمك اسالكم الدعاء.. يارب مش لاقيه حل ابنى بيتعذب يارب استر..الالتهاب بينتشر".

ونشرت ميار الببلاوي صورة من تقرير حالة ابنها وعلقت عليها:" الله يخليكم عاوزه الحقن دى ضرورى دخنا عليها مش لاقينها يارب ينجيك يا ابنى يارب انت عالم بيا مليش غيره فى الدنيا".

وكشفت ميار الببلاوي في تصريحات صحفية لها، إن ابنها مريض بفيروس في المعدة، وأعراضه في غاية الصعوبة، ولكنه تحسن مع الوقت.