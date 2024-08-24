تعرف على تفاصيل مسلسل مملكة الحرير لـ أسماء أبو اليزيد



القاهرة - محمد ابراهيم -

انضمت الفنانة أسماء أبو اليزيد لقائمة أبطال مسلسل مملكة الحرير، بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز

تفاصيل مملكة الحرير



والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويتناول صراع الأشقاء، وجاري حاليًا ترشيح باقي الأبطال المشاركين بجانب كريم محمود عبدالعزيز في العمل، ومن إخراج بيتر ميمي.

تفاصيل فيلم الغربان لـ أسماء أبو اليزيد



وعلى صعيد آخر، تعيش أسماء أبو اليزيد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية منها فيلم الغربان الذي يجمعها بـ عمرو سعد ومي عمر، والعمل يدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي.

الغربان يعود بأحداثه إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2025، ويشارك به ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

آخر أسماء أبو اليزيد



والجدير بالذكر آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل صلة رحم، الذي شاركت في بطولته مع إياد نصار، وناقش قضية مهمة وهي تأجير الأرحام.

والعمل مكون من 15 حلقة، وقدم بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، ونبيل نور الدين، وكان من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج تامر نادي.