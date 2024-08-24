بتورتة... معتصم النهار يحتفل بانتهاء حلقات مسلسل لعبة حب



القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل النجم معتصم النهار على الانتهاء من حلقات مسلسل لعبة حب، حيث حرص على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" لعبة حب خلص".

تعرف على تفاصيل مسلسل مش مهم الاسم

ومن جانبه، يستعد الفنان السوري معتصم النهار لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم “مش مهم الاسم”،ويشاركه في بطولة المسلسل أندريا طايع، أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، نيبال عرقجي، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج ليال راجحة وإنتاج شركة الصباح إخوان.

قصة مسلسل لعبة حب



مسلسل لعبة حب يدور حول شاب ثري يدعى مالك يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه فريدة هما من دفعا المال لهذه الفتاة “سما” استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، وتم اختيارها هي بالتحديد بعدما شعرت فريدة زوجة عم مالك أنه يشعر تجاهها بالإعجاب، وكل هذا حتى لا تفقد فريدة وزوجها أموالهما حيث منحهما جد مالك مهلة ٦ شهور حتى يتزوج أو يتم حرمانها من الميراث وبناء عليه قررا أن ينفذا هذه الخطة.

أبطال مسلسل لعبة حب



يشارك في المسلسل عدد من النجوم من ضمنهم معتصم النهار، نور علي،شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن رضا بدور، أيمن عبد السلام، حسام تحسين بيك، نهاد عاصي، جيري غزال، ناظم عيسى،ترف التقي،رنين مطر.





