باسم يوسف ينضم للجنة تحكيم الموسم السابع من "Arabs Got Talent"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار التحضيرات لعودة البرنامج الشهير، كشفت مجموعة "MBC" عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من "Arabs Got Talent"، الذي سيتم تصويره قريبًا في المملكة العربية السعودية.

وقد كانت اللجنة الجديدة للموسم السابع مفاجأة للجمهور العربي، حيث انضم الإعلامي المصري باسم يوسف إلى لجنة التحكيم للمرة الأولى في تاريخ البرنامج. كما تواصل المطربة اللبنانية نجوى كرم مشاركتها في لجنة التحكيم، بالإضافة إلى عودة الفنان السعودي ناصر القصبي إلى اللجنة، والبرنامج من تقديم ريا أبي راشد.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الحلقات الأولى من البرنامج في العاصمة الرياض في وقت لاحق من الشهر المقبل، ويترقب محبو البرنامج عودته بحماس كبير في موسم جديد مليء بالإثارة.

الجدير بالذكر أن الموسم السادس من البرنامج، الذي عُرض قبل خمس سنوات، شهد فوز فرقة "مياس" اللبنانية باللقب بعد منافسة قوية مع العديد من المواهب. على مدار السنوات، نجح "Arabs Got Talent" في جذب الجمهور العربي وأصبح منصة لاكتشاف العديد من المواهب العربية في مختلف المجالات.