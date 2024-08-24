نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر نادية الجندي للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نادية الجندي، تريند جوجل، وذلك بعدما أبهرت جمهورها مؤخرًا بإطلالة جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد شاركت الجمهور بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة جمعت بين الأناقة والجرأة، فقد ارتدت هوت شورت قصير مع جاكيت باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بصبغ شعرها باللون الأصفر، مما أضاف لمسة من التجديد على مظهرها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت الجندي مكياجًا بألوان زاهية، مما أبرز جمالها بشكل لافت، تفاعل المتابعون بشكل كبير مع صورها، مشيدين برشاقتها وأناقتها التي تتحدى تقدم العمر، وكانت تلك الصور قد التقطتها من خلال تواجدها في اجازتها الصيفية بالساحل الشمالي.

آخر أعمال نادية الجندي

وكان آخر عمل فني لـ نادية الجندي من خلال مسلسل سكر زيادة، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، مأخوذ من فورمات أمريكية، ويتحدث عن 4 سيدات مطلقات وأرامل، يعيشن في فيلا واحدة، ويتم النصب عليهم في تلك الفيلا، ويظهر ذلك النزاع في البرومو إلى تم نشره مؤخرًا بين نبيلة عبيد ونادية الجندي وكل منهما متمسكة بامتلاك الفيلا، وتستكمل الحلقات المواقف التي تواجه هؤلاء النساء.

أبطال مسلسل سكر زيادة

وشارك في بطولة مسلسل سكر زيادة: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، مصطفى أبو سريع، وظهر بالعمل بالعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، شريف سلامة، روجينا، طارق عبدالعزيز، وهنادي مهنا، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.