سر تصدر ديانا حداد للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة ديانا حداد، تريند جوجل، وذلك بعد إذاعة حفلتها في مدينة العلمين الجديدة، والتي شاركها فيها الإعلامي شريف مدكور، وتحدثت خلال لقاءها معه، عن إعجابها الشديد بمدينة العلمين، قائلة: "لما جيت لمدينة العلمين الجديدة اكتشفت أنه رغم جمالية المكان والتطور الرائع بهذه المدينة عرفت أن هذه الأرض كان بها 2 مليون لغم وعلمت الدولة المصرية على إزالتها وتم إعادة بنائها، وأصبحت مصيفًا جميلًا ينافس مصايف أوروبا المالديف".

تصريحات ديانا حداد

وأكدت ديانا حداد، خلال استضافتها في سهرة خاصة على قناة "الحياة" مع الإعلامي شريف مدكور، عن انبهار بناتها بمدينة العلمين وأنهم يشبهونها بالمالديف، كما توجهت بالشكر للشركة المتحدة على التنظيم الرائع لكل حفلات العلمين، والتطور والبناء الجميل الذى يحدث فى المدينة، والفكر الواسع المطور مُعلقة:" بناتي قالولي ماما ليه نروح المالديف هى موجودة في العلمين".

طريقة تعامل ديانا حداد مع بناتها

وكشفت ديانا حداد، عن طريقة تعاملها مع بناتها، قائلة: "بعامل بناتي ميرا وصوفي زى أخواتى، وهجوز بنتي شاب مصري، وبكون صديقة ليهم وقريبة كتير منهم، ويثقون في وبيحكولي على كل شئ، وبلجأ لهم لما يكون عندي شئ، وبذاكرلهم، وأصواتهم حلوة في الغناء".

مهرجان العلمين

يهدف مهرجان العلمين الجديدة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى تسليط الضوء على التنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي ومدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، المهرجان يركز على إبراز الشواطئ الساحرة والمناخ المعتدل، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة.

وتضمنت أجندة الدورة الثانية من المهرجان عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة، وتشهد نسخة 2024 من المهرجان أكثر من 20 فعالية تشمل عروض مسرحية بمشاركة نجوم كبار وفنانين شباب، ومباريات لأبرز لاعبي كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، مما جعلها وجهة جذب سياحي متميزة.