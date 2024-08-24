نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأوبريت "من كل شبر في أرض مصر".. قصور الثقافة تختتم الأسبوع 32 لأطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الجمعة، فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي أقيم تحت شعار "يهمنا الإنسان" بقصر ثقافة بورسعيد، برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

معرض فني يعكس إبداعات الأطفال

بدأت الفعاليات بتفقد معرض فني ضم 133 قطعة فنية من إبداعات الأطفال، نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت خلال الأسبوع. شملت الأعمال مجالات متعددة مثل المشغولات اليدوية، الحقائب بالشبك، الأركيت، الخيامية، الإكسسوارات بالخرز، إعادة التدوير، والرسم بالموسيقى.

رؤى جديدة ودعم مستمر للمواهب

أعرب الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن سعادته بالمشروع، مؤكدًا على أهمية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية إلى أقصى مكان في مصر. كما أعلن عن طرح رؤى جديدة للمشروع، من ضمنها تقديم منح مالية للمتميزين من أبناء المحافظات الحدودية، لدعمهم في إقامة مشاريع استثمارية.

تحفيز الأطفال على المشاركة في "المبدع الصغير"

أكد ناصف على ضرورة رعاية المواهب المتميزة، خاصة في مجالات الكتابة المسرحية، القصة القصيرة، والشعر، وتأهيلهم للمشاركة في مسابقة "المبدع الصغير" التي تقدمها وزارة الثقافة برعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

أنشطة وجولات تثقيفية متنوعة

استعرضت لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الجولات التثقيفية والزيارات الميدانية التي تمت خلال الأسبوع الثقافي، مشيدة بدور الوزارة وهيئة قصور الثقافة في دعم هذا المشروع الذي ساهم في تقريب المسافات المكانية بين المحافظات الحدودية.

عروض فنية ومسرحية في حفل الختام

شهد حفل الختام عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع الثقافي، تلاه عرض مسرحي بعنوان "شراع الحب" من بطولة أطفال مشروع "أهل مصر". كما قدم الأطفال سيناريو عن التمييز بين الأبناء نتاج ورشة "الكتابة الإبداعية".

أداء مميز لكورال "أهل مصر"

قدم كورال "أهل مصر"، بمشاركة أكثر من 20 موهوبًا، مجموعة من الأغاني الوطنية، أبرزها أغنية "يا أغلى اسم في الوجود"، التي أداها أطفال منطقة "أبو رماد" لأول مرة على خشبة المسرح.

رقصات فلكلورية وأوبريت وطني مميز

اختتمت الفعاليات بفقرة الفنون الشعبية والتلقائية، التي تضمنت رقصات تعكس الفلكلور الشعبي للمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى أوبريت "من كل شبر في أرض مصر"، الذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور.