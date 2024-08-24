تكريم غادة عبد الرازق وهنا الزاهد ونيكول سابا ومي كساب.. تعرف على أبرز نجوم الدورة الثالثة من ملتقى التميز والإبداع العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد ملتقى التميز والإبداع العربي، بدورته الثالثة برئاسة الدكتورة داليا المتبولي، لتكريم عدد من أبرز نجوم الفن في الدورة الثالثة للملتقى، برعاية اكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة، والتي من المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم تكريم، الفنانة غادة عبد الرازق، بجائزة سيدة الدراما العربية، كما سيتم تكريم الفنانة مي كساب، ونيكول سابا، وهنا الزاهد، حمادة هلال، ويسرا اللوزي، منذر رياحنة، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وغيرهم من نجوم الفن، خلال فعاليات الدورة الثالثة للمتلقى.

غادة عبدالرازق

وأعربت غادة عبد الرازق، عن سعادته الكبيرة بالتكريم حيث كتبت عبر حسابه بموقع انستجرام: جمهوري الكريم الغالي، أنتوا كل حاجة في الدنيا وأحلى حاجة ربنا كرم الواحد بيها، تشجيعكوا وحبكوا خلوا الواحد في أعلى مكانة، شكرًا من كل قلبي.

كما أكدت الدكتورة داليا المتبولي رئيسة ملتقى التميز والإبداع العربي، أن الدورة الثالثة ستكون مختلفة عن الدورات الماضية، كما سيكون هناك تكريم لأبرز النجوم في الوطن العربي سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت يارا أحمد، المسؤول الفني والإعلامي لـ الدورة الثالثة لملتقى الإعلام العربي، أن الدورة الثالثة استغرقت وقت كبير في التحضيرات، كما ستشهد الدورة مفاجآت كبيرة للحضور، وستكون دورة مميزة.

وأوضح مصطفى ماهر، المدير التنفيذي لملتقى التميز والإبداع العربي، أن الدورة الثالثة ستكون مختلفة عن ما تم تقديمه من قبل، وسيكون هناك عدد من النجوم مفاجأة في الحفل.

نجوم الدورة الثالثة من ملتقى التميز والإبداع العربي

وسيتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن، في الدورة الثالثة من ملتقى التميز والإبداع العربي، ومنهم: هنا الزاهد، نيكول سابا، حمادة هلال، أحمد زاهر، ليلى زاهر، ملك زاهر، مي كساب، أوكا، شيكو، دياب، باسم سمرة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، روجينا، أروى جودة، دينا فؤاد، سمية الخشاب، شيري عادل، أسماء أبو اليزيد، هدى الأتربي، المطرب محمود الليثي، محمد أنور، أحمد بدير، انتصار، هاجر أحمد، كارمن سليمان، عبير صبري، نهى عابدين، محمد محمود، شريف رمزي، جيسيكا حسام، جان رامز، أحمد جمال، هاجر السراج، زينب العبد، نور إيهاب، إلهام صفي الدين، وئام مجدي، أحمد جمال سعيد، محمود التركي.

الدورة الثانية من ملتقى التميز والإبداع العربي

يشار إلى إنه شهدت الدورة الثانية من ملتقى التميز والإبداع العربي، التي كانت برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة الثقافة، بالتعاون مع أكاديمية ويكيمديا لعلوم الإعلام، برئاسة دكتورة داليا المتبولي أستاذ الإعلام بجامعة دمياط، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام أبرزهم: عاصي الحلاني، وحميد الشاعري، وحكيم، والفنان خالد الصاوي، والفنانة الهام شاهين، وأكرم حسني، وحسن الرداد، ودرة، وبشرى، وداليا البحيري، والمخرج علي ادريس، والمؤلفة زينب عزيز، والإعلامي رامي رضوان، والكابتن أحمد حسن، والدكتور جاسم الياقوت، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.