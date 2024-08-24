نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحادث.. إيمان أبو طالب تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل، وذلك بعد تعرضها لحادث سير، مساء امس على طريق وداي النطرون، خضعت الإعلامية لفحص بالأشعة وفحوصات أخرى للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي بالمخ أو كسر في الجمجمة.

سبب تصدر إيمان أبو طالب التريند

وتعرضت مقدمة برنامج "بالخط العريض" على قناة "الحياة" لحادث سير مروع، وتتواجد حاليًا إيمان أبو طالب في أحد المستشفيات تحت الرعاية لاستكمال الفحوصات نظرًا لشكوك حول وجود نزيف داخلي في المخ.

الحالة الصحية لـ إيمان أبو طالب

ومن جانبه، حرصت إيمان أبو طالب على طمأنة جمهورها وأصدقائها على حالتها الصحية، موجهة الشكر إلى كل من سأل عنها خلال محنتها الصحية، وكتبت إيمان عبر حسابها على "فيسبوك":" أشكركم من كل قلبي أنا الحمد لله بخير والحادث علي قدر صعوبته لكن لطف ربي بي كان كبيرًا جدًا، والحمد لله أنا بخير واشكركم علي كل هذا الحب الخالص.. خالص محبتي والله يحفظكم وكل من تحبون".

تامر شلتوت يساند إيمان أبو طالب

ويذكر ان الفنان والإعلامي تامر شلتوت قد طالب عبر حسابه بموقع فيسبوك من جمهوره الدعاء لإيمان أبو طالب، قائلًا: "ادعو لها بالشفاء، تعرضت الزميلة الإعلامية إيمان أبوطالب لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون، وهناك شكوك حول إصابات بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ".

من هي إيمان أبو طالب؟

بدأت مشوارها بالعمل مراسلة لعدة قنوات منها دبي، والكويت، والبحرين، انتقلت إلى قناة روتانا موسيقى، حيث عملت مراسلةً لبرنامج "نشرة الأخبار" عدة أشهر، انتقلت في عام 2005 إلى قناة روتانا سينما فور افتتاحها،ثم انتقلت إلى قناة المحور لتعمل مقدمة لبرنامج "صبايا الخير" بدلًا من ريهام سعيد، نجحت في لقاء العديد من النجوم، وقدمت العديد من البرامج بعدها، وإيمان أبو طالب تقدم برنامج "بالخط العريض" عبر قناة الحياة في الساعة الثامنة من مساء الجمعة من كل أسبوع، إيمان أبو طالب مواليد عام 1980،تزوجت إيمان أبو طالب عام 2007 من المهندس شريف إسماعيل، لديها طفلان من زوجها الأول وهما نادين وأحمد.