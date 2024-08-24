نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة المقبلة.. ميرنا جميل في ضيافة «الراديو بيضحك» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة ميرنا جميل ضيفة على برنامج «الراديو بيضحك» الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال إذاعة راديو 9090 الحلقة المقبلة، تكشف خلال الحلقة عن كواليس أعمالها، وكذلك حياتها الأسرية، بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجان العلمين.

ميرنا جميل تكشف عن حلم التمثيل في هوليوود

سبق، كشفت ميرنا جميل عن حلم التمثيل في هوليوود، وقالت: كان لدي حس فني منذ الصغر، بس ماكنتش عارفة أنا عاوزة أشتغل إيه، وكنت أشعر بالسعادة عندما أشترك في الأنشطة المدرسية، وأحاول أن الأكون الأفضل بها، كما كنت أحب الرسم... عندما كان عمري 13 سنة، كانت لدي طموحات كبيرة أكثر من الوقت الراهن، وكنت كاتبة في ورقة إني همثل مع توم كروز وبراد بيت وهروح هوليوود.

أحدث أعمال ميرنا جميل

وتواصل ميرنا جميل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل جديد منها مسلسل اللعبة 5، الذي يجمعها بـ شيكو وهشام ماجد، ومن المقرر انطلاق تصويره في سبتمبر المقبل، والعمل من إخراج معتز التوني.

آخر أعمال ميرنا جميل

وكان آخر أعمال ميرنا جميل هي مسرحية البنك سرقوه بالتعاون مع النجم الكبير أشرف عبد الباقي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

أبطال مسرحية البنك سرقوه

يشارك في بطولة مسرحية «البنك سرقوه»، كريم محمود عبد العزيز، وسلوى خطاب، وميرنا جميل، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وسليمان عيد، ومصطفى بسيط، وشريف حسني، وإبرام سمير، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

آخر أعمال ميرنا جميل الدرامية

وكان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل بيت الرفاعي، الذي نافس في موسم دراما رمضان الماضي 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وناقش خطورة تجارة الآثار والصراعات العائلية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، وايضا مسلسل البيت بيتي كان من بطولة كل من كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي، يتكون من 10 حلقات.