نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية نسرين أمين في مسلسل فهد البطل رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة نسرين امين علي بطولة مسلسل فهد البطل بطولة الفنان احمد العوضي، الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

شخصية نسرين امين في مسلسل فهد البطل

وتجسد نسرين امين دور شقيقة العوضي خلال احداث مسلسل فهد البطل، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في بطولته.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث فهد البطل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، في إطار صعيدي شعبي، حول فهد البطل الذي يأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.

ابطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل مكون من 30 حلقة، ويضم في بطولته أحمد عبدالعزيز وميرنا نور الدين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

موعد تصوير مسلسل فهد البطل

ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة حيث بدأ صناعه في ترشيح الفنانين للأدوار الرئيسية تمهيدًا للتعاقد معهم.

بطلات مسلسل فهد البطل

ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.

آخر أعمال نسرين أمين

وكان آخر أعمال نسرين أمين هو مسلسل "بابا جه" بطولة بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر.

وشاركت أيضا في فيلم "ولاد رزق – القاضية" خلال موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، وضيوف الشرف تايسون فيوري، كريم عبد العزيز، أسماء جلال والفيلم من تأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان.

فيلم جبل الحريم، وتجسد دور صحفية خلال الأحداث، يعتمد الفيلم على البطولة النسائية حيث يضم فى قائمة بطلاته كلًا من: سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانات، والفيلم من تأليف فتحى الجندي وإخراج حسام سلامة.