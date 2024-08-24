نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علا رشدي برفقة زوجها أحمد داوود في أحدث ظهور لهما على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها صورًا جديدة لها برفقة زوجها النجم أحمد داوود وهما يظهران بصور عفوية وجميلة تجذب الجمهور لجمال علاقتهم ومدى حبهما لبعض، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور ل علا رشدي وأحمد داوود

حيث ظهرت علا رشدي، وهي ترتدي تيشيرت باللون الفوشيا وعليه جيبة جينز قصيرة، ووضعت بعض الأكسسورات، وتركت شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها، بينما يرتدي أحمد داوود، قميص باللون الأبيض وشورت باللون الأخضر حيث كانت إطلالة كاجوال تليق به.

و انهالت التعليقات على صورهم سويًا كالتالي: " تدوم الضحكة إلى من القلب ديه، ربي يحفظكم لبعض ويدوم بينكم الحب والمودة، بحبكم، وغيرها الكثير من التعليقات التي تبرز مدى حب الجمهور لهما.

آخر أعمال الفنان أحمد داوود

و الجديد بالذكر أن آخر أعمال أحمد داوود، مسلسل "زينهم"، حيث تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور (زينهم) الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونه فريقه.

طاقم عمَل مسلسل "زينهم"

يشارك في بطولة مسلسل "زينهم" عددًا من النجوم ومنهم: أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ابو داوود، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، عماد رشاد، هناء الشوربجي، نسمة بهي، ياسر عزت، علي السبع، إنجي ابو السعود، والعمل من تأليف: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: يحيى إسماعيل.

آخر أعمال الفنانة علا رشدي

يذكر أن آخر أعمال علا رشدي، مسلسل "فراولة"، وهو يصنف ضمن الأعمال الفنية الدرامية الكوميدية، حيث تدور أحداثه حول (فراولة) قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

طاقم عمَل مسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة مسلسل "فراولة" عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، جيلان علاء، عبد الحكيم الصيني، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد علي، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات ال 15 حلقة الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024.