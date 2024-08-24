نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. بدء تصوير الجزء الثاني من الحريفة 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد فريق عمل فيلم الحريفة 2 لبدء تصوير مشاهد الجزء الثاني الذي يأتي تحت مسمى "الريمونتادا بداية من الأسبوع القادم.

أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"





تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال الجزء الأول من فيلم "الحريفة"





يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.



الريمونتادا..الحريفة 2 يفتح الباب للموهوبين

أعلن المنتج طارق الجنايني عن بدء تحضيرات فيلم "الحريفة 2"، وقد نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا:" الحريفة راجعين من تاني وعايزنكم معانا في الريمونتادا"، وفتح الباب للموهوبين قائلا:" لأي بنت أو ولد من سن ١٨ ل٢٥ تقدروا تبعتوا فيديوهات ليكم وانتوا بتمثلوا مشهد من فيلم الحريفة ولو بتلعبوا كورة فرجونا".